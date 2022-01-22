في التبانة...احتراق مولدات للكهرباء!

تعرضت مولدات الكهرباء لصاحبها محيش للاحتراق فجر اليوم بشكل كامل، في محلة التبانه سوق الخضار بالقرب من محطة ملص في طرابلس.



وتوجهت فرق فوج اطفاء طرابلس الى مكان الحريق، وقامت بإخماده.

واقتصرت الاضرار على الماديات