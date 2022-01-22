لبنان

في التبانة...احتراق مولدات للكهرباء!

Lebanon 24
22-01-2022 | 00:24
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تعرضت مولدات الكهرباء لصاحبها محيش للاحتراق فجر اليوم بشكل كامل، في محلة التبانه سوق الخضار بالقرب من محطة ملص في طرابلس.

وتوجهت فرق فوج اطفاء طرابلس الى مكان الحريق، وقامت بإخماده.
واقتصرت الاضرار على الماديات
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التبانة

مولدات

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