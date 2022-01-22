لبنان

ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج؟

Lebanon 24
22-01-2022 | 01:33
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أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي: 
عيناتا - الارز 
كفردبيان - حدث بعلبك 
المنيطرة - حدث بعلبك 
العاقورة - حدث بعلبك
جرد مربين - الهرمل 
الهرمل - سير الضنية
معاصر الشوف - كفريا
تنورين - اللقلوق
تنورين - حدث الجبة
القبيات - الهرمل
جزين - كفرحونة
اكروم - الرويمة 
فنيدق - القموعة - القبيات.

أما طريق طريقا ضهر البيدر وترشيش زحلة فسالكتان أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع الرباعي.
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