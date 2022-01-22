ما هي الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج؟

أفادت غرفة التحكم المروري أنّ الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي:عيناتا - الارزكفردبيان - حدث بعلبكالمنيطرة - حدث بعلبكالعاقورة - حدث بعلبكجرد مربين - الهرملالهرمل - سير الضنيةمعاصر الشوف - كفرياتنورين - اللقلوقتنورين - حدث الجبةالقبيات - الهرملجزين - كفرحونةاكروم - الرويمةفنيدق - القموعة - القبيات.أما طريق طريقا ضهر البيدر وترشيش زحلة فسالكتان أمام السيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو السيارات ذات الدفع الرباعي.