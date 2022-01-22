لبنان

الافراج عن مخطوف مقابل فدية مالية... اليكم ما حصل!

Lebanon 24
22-01-2022 | 01:37
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أفرج عن المخطوف السوري (ق. ع. ل.) عند أطراف مدينة الهرمل مقابل دفع ذويه فدية مالية بلغت 2000 دولار أميركي بحسب مندوبة "لبنان 24".
وفي التفاصيل، توجّه السوري( ق.ع.ل)  منذ 4 أيام، برفقة ابنه إلى مدينة الهرمل للقاء أفراد يعملون في تهريب الأشخاص من على الحدود اللبنانية - السورية، لمساعدته في تأمين سفر لابنه مقابل بدل مبلغ مالي، إلا أنّ الشبكة عمدت إلى خطفه وترك الابن، وتم تهديده ما لم يتم تأمين مبلغ من المال. 

وبعد 4 أيام على عملية الخطف، تجاوبت عائلة المخطوف وعمدوا إلى دفع مبلغ 2000 دولار.
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