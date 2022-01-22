الافراج عن مخطوف مقابل فدية مالية... اليكم ما حصل!

أفرج عن المخطوف السوري (ق. ع. ل.) عند أطراف مدينة الهرمل مقابل دفع ذويه فدية مالية بلغت 2000 دولار أميركي بحسب مندوبة "لبنان 24".

وفي التفاصيل، توجّه السوري( ق.ع.ل) منذ 4 أيام، برفقة ابنه إلى مدينة الهرمل للقاء أفراد يعملون في تهريب الأشخاص من على الحدود اللبنانية - السورية، لمساعدته في تأمين سفر لابنه مقابل بدل مبلغ مالي، إلا أنّ الشبكة عمدت إلى خطفه وترك الابن، وتم تهديده ما لم يتم تأمين مبلغ من المال.وبعد 4 أيام على عملية الخطف، تجاوبت عائلة المخطوف وعمدوا إلى دفع مبلغ 2000 دولار.