لبنان

لقاء بين ياسين والمشرفية... هذا ما تم بحثه!

Lebanon 24
22-01-2022 | 02:06
A-
A+
Doc-P-909956-637784394160516384.jpg
Doc-P-909956-637784394160516384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 زار الوزير السابق البروفسور رمزي المشرفية، وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة، وبحثا في الواقع البيئي والخطط التي تعمل عليها الوزارة.
 
ونوه المشرفية بالجهود التي يبذلها وزير البيئة، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها البلد على الصعد كافة.
 
كما تطرقا إلى ملف مطمري الناعمة والكوستابرافا والسبل الممكنة لمعالجة أزمة النفايات في لبنان بشكل جذري ونهائي، مبديا إستعداده للمساعدة والتعاون.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2022-01-22
11:14 | 2022-01-22
11:04 | 2022-01-22
10:59 | 2022-01-22
10:53 | 2022-01-22
10:32 | 2022-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website