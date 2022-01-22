لقاء بين ياسين والمشرفية... هذا ما تم بحثه!

زار الوزير السابق البروفسور رمزي المشرفية، وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في مكتبه في الوزارة، وبحثا في الواقع البيئي والخطط التي تعمل عليها الوزارة.ونوه المشرفية بالجهود التي يبذلها وزير البيئة، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها البلد على الصعد كافة.كما تطرقا إلى ملف مطمري الناعمة والكوستابرافا والسبل الممكنة لمعالجة أزمة النفايات في لبنان بشكل جذري ونهائي، مبديا إستعداده للمساعدة والتعاون.