لبنان

"الشائعات" تلاحق "المستقبل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-01-2022 | 02:50
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أكّدت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" إنّ "ما قيل عن إشكالات وخلافات داخل اجتماع كتلة المستقبل يوم أمس، هو كلامٌ عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".

ولفتت المصادر إلى أن "الشائعات  التي تُبث من هنا وهناك من غرف سوداء معروفة التوجه، هدفها التشويش على اجتماعات الكتلة والتصوير بأنّ الرئيس سعد الحريري على خلاف مع فريقه ونوابه، وهذا الأمر ما كان سابقاً ولن يكون".

وأوضحت المصادر عينها أنّ "الأجواء كانت هادئة جداً وتخللتها مصارحة شفافة وقد كان الحريري واضحاً في حديثه عن مختلف الأمور السياسية، إلا أنه أكد أن المشاورات مستمرة بشأن القرار النهائي المتعلق بالمشاركة بالانتخابات النيابيّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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