"الشائعات" تلاحق "المستقبل"

أكّدت مصادر نيابية في كتلة "المستقبل" إنّ "ما قيل عن إشكالات وخلافات داخل اجتماع كتلة المستقبل يوم أمس، هو كلامٌ عارٍ من الصحة جملة وتفصيلاً".



ولفتت المصادر إلى أن "الشائعات التي تُبث من هنا وهناك من غرف سوداء معروفة التوجه، هدفها التشويش على اجتماعات الكتلة والتصوير بأنّ الرئيس سعد الحريري على خلاف مع فريقه ونوابه، وهذا الأمر ما كان سابقاً ولن يكون". ولفتت المصادر إلى أن "الشائعات التي تُبث من هنا وهناك من غرف سوداء معروفة التوجه، هدفها التشويش على اجتماعات الكتلة والتصوير بأنّ الرئيس سعد الحريري على خلاف مع فريقه ونوابه، وهذا الأمر ما كان سابقاً ولن يكون".