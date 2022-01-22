لبنان

حماده: عدم مشاركة "المستقبل" في الانتخابات سيؤدي إلى "خلخلة" في التحالفات

Lebanon 24
22-01-2022 | 02:40
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اعتبر النائب المستقيل مروان حماده أنّ "أسباب عودة الثنائي الشيعي إلى المشاركة في جلسات الحكومة هو الوضع في البلد الذي لم يعد يُحتمل والوضع الإقليمي المفتوح على كل الاحتمالات، فضلاً عن اقتراب موعد الانتخابات". 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، تطرّق حماده إلى مسألة قرار الرئيس سعد الحريري بشأن الانتخابات النيابية، فاعتبر أن عدم مشاركة تيار "المستقبل" في الاستحقاق الانتخابي سيؤدي إلى "خلخلة في التحالفات"، وأضاف: "السنّة في لبنان أمة ولن يتيتموا كلياً وهم تيتموا 3  مرات سابقاً عند اغتيال رياض الصلح ثم رشيد كرامي ثم رفيق الحريري".
وأضاف: "العديد من الدول تقوم بالاتصالات بعضها عربية وبعضها خارجية للاستفسار عن درجة خروج الحريري من الساحة السياسية في لبنان". 
وأوضح حماده أنّ "جنبلاط سيلتقي الحريري ليحاول أن يثنيه عن قراره وأن يخفف من وطأة هذا القرار أو أن يغيره"، وقال: "أصوات تيار المستقبل مدعوّة مع إيحاء من سعد الحريري أن تبقى مع الصف السيادي". 
وعن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، أشار حماده إلى أنه "متوقف كلياً"، وأضاف: "بنظري، الناس لا يحصلون على الحقيقة إلا من خلال تحقيق دوليّ". 
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