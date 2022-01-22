4 جرحى في حادث سير على أوتوستراد زوق مصبح

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في جونيه، أن 4 جرحى سقطوا في حادث تصادم وقع فجر اليوم على المسلك الشرقي لأوتوستراد زوق مصبح قبالة كنيسة مارشربل، وسارعت إلى المكان عناصر الإسعاف في مركز الدفاع المدني في جونيه والصليب الأحمر وتم نقل الجرحى إلى مستشفى سيدة لبنان الجامعي لتلقي العلاج.