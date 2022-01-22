"امر مستغرب"... عبدالله: نريد لائحة بهذه الشركات والمبالغ المتوجبة عليها"!

غرد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله عبر "تويتر": "أمر مستغرب ما صدر البارحة من تصاريح وتوضيحات مرتبطة بقضية فحص كورونا في المطار. القاسم المشترك الوحيد، هو أن شركات الطيران العالمية لم تسدد مبلغ ال 50 دولارا عن كل فحص، دفعه المسافرون القادمون إلى لبنان. نريد لائحة بهذه الشركات والمبالغ المتوجبة عليها".

أمر مستغرب ما صدر البارحة من تصاريح وتوضيحات مرتبطة بقضية فحص الكورونا في المطار.

القاسم المشترك الوحيد ،هو أن شركات الطيران العالمية لم تسدد مبلغ ال ٥٠ دولار عن كل فحص،دفعه المسافرون القادمون إلى لبنان.

نريد لائحة بهذه الشركات والمبالغ المتوجبة عليها! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 22, 2022