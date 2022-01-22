"امر مستغرب"... عبدالله: نريد لائحة بهذه الشركات والمبالغ المتوجبة عليها"!

أمر مستغرب ما صدر البارحة من تصاريح وتوضيحات مرتبطة بقضية فحص الكورونا في المطار.
القاسم المشترك الوحيد ،هو أن شركات الطيران العالمية لم تسدد مبلغ ال ٥٠ دولار عن كل فحص،دفعه المسافرون القادمون إلى لبنان.
نريد لائحة بهذه الشركات والمبالغ المتوجبة عليها!
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 22, 2022
أمر مستغرب ما صدر البارحة من تصاريح وتوضيحات مرتبطة بقضية فحص الكورونا في المطار.
القاسم المشترك الوحيد ،هو أن شركات الطيران العالمية لم تسدد مبلغ ال ٥٠ دولار عن كل فحص،دفعه المسافرون القادمون إلى لبنان.
نريد لائحة بهذه الشركات والمبالغ المتوجبة عليها!