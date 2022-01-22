إعلان لائحة قوى التغيير النقابية لانتخابات رابطة أساتذة الثانوي

لفتت "لائحة التغيير النقابية" لانتخابات الهيئة الادارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في بيان، الى اننا "نحن اليوم أمام منعطف تاريخي، في ظل انتخاب هيئة إدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، نخوض معا معركة استعادة الكرامة، من براثن سلطة استأثرت بالعمل النقابي، فصيرته منصة لتصفية الحسابات، ومكتبا تربويا تابعا للطبقة الحاكمة، واستسهلت أن تسند مصائر الشرفاء لتحكم صندوق النقد الدولي، حيث تجلت إملاءاته في موازنة 2022، وها قد حانت اللحظة التي ينبغي فيها استعادة هذه الأداة النقابية، التي تجعل نصب عينيها مصلحة الأستاذ الثانوي، تحترم قرارات الجمعيات العمومية، واقعية في طرحها، فلا ترفع سقفا لا تطاله، ولا تهدر حقا يمكن تحصيله، كرامة الأستاذ فوق كل اعتبار، فلا تسمح أن يهان، ولا ترضى أن يذل أو يستغل".أضافت: "أمام هذا المنعطف التاريخي، كان لا بد من أن يتصدى لهذا، ثلة من المناضلين والمناضلات الأكفاء، المشهود لهم بنظافة الكف، والصوت الحر، ليواجهوا معا سلطة لا تجمعها إلا المصالح الخاصة لمكوناتها، مصالح أودت بالتعليم الثانوي إلى الهاوية، ولكي نغير المسار، ندعوكم لدعم لائحة قوى التغيير النقابية، من خلال هذه الكوكبة المناضلة، لخوض انتخابات الهيئة الإدارية لرابطة التعليم الثانوي، وهم:أوديل جان بركات، بلال يوسف أبو ياسين، تاج الدين إبراهيم الغزاوي، تجو حبيب عيسى، حسان فاضل نابلسي، حسن محمود قمر، حكمت نخلة سابا، سناء حسيب حسن، سهام جورج أنطون، سوزي صالح برجي، شكيب إميل بارودي، طاهر إبراهيم مياسي، عذراء محمود قانصو، علي أسعد الطفيلي، فادي خضر السبع أعين، فكتوريا وهيب السمعاني، مهى وفيق قاطرجي وميرفت محمد حمزه.