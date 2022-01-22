بري أبرق إلى رئيس غانا معزياً بضحايا الانفجار المأساوي

أبرق رئيس المجلس النيابي نبيه بري لرئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو ولنظيره رئيس المجلس الغاني ألبن كينغز فورد باجبين، معزياً بالضحايا الذين سقطوا جراء حادث الإنفجار المأساوي في بلدة "أبيت" (Apiate) غربي البلاد، مواسياً أهالي الضحايا ومتمنياً للجرحى الشفاء العاجل ولجمهورية غانا رئيساً وبرلماناً وحكومة وشعباً دوام الاًمن والتقدم والاستقرار.