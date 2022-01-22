في الضنية... سيارة رباعية الدفع انحرفت عن مسارها بسبب الجليد!

افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث في سيارة رباعية الدفع ادى الى انحراف مسارها وارتطامها، عند مدخل بلدة سير الضنية بسبب الجليد.

واقتصرت الاضرار على الماديات.