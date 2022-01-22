لبنان

في الضنية... سيارة رباعية الدفع انحرفت عن مسارها بسبب الجليد!

Lebanon 24
22-01-2022 | 03:36
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع حادث في سيارة رباعية الدفع ادى الى انحراف مسارها وارتطامها، عند مدخل بلدة سير الضنية بسبب الجليد.
واقتصرت الاضرار على الماديات.
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