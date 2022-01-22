لبنان

بشرى إلى اللبنانيين عن "المعاش التقاعدي".. هذا ما كشفه أحد النواب

Lebanon 24
22-01-2022 | 03:55
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شدّد النائب فادي علامة على ضرورة إنجاز الانتخابات النيابيّة في وقتها، معتبراً أن "عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان مهمة جداً"، وقال: "للحريرية السياسية موقع مهمّ في السياسة اللبنانية". 
وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أشار علامة إلى أنه "تتم دراسة مشروع قانون يتعلق بالتقاعد وإعطاء معاشات تقاعدية تلحظ التضخم والقيمة الشرائية ولا تخسر قيمتها"، وقال: "سيُصار إلى اعتماد المعاش التقاعدي بدلاً من تعويضات نهاية الخدمة كما في كلّ البلدان".
وأردف: "سيُصار إلى التركيز على المواضيع الاجتماعية المهمة في الموازنة والتي ترعى حقوق المواطنين". 
 
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