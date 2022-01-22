لبنان

الحريري يلتقي جنبلاط مساء اليوم في بيت الوسط

Lebanon 24
22-01-2022 | 04:05
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يستقبل الرئيس سعد الحريري، عند الساعة 6 مساء اليوم، في بيت الوسط، رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، حيث سيتم التطرق إلى آخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية فضلاً عن ملف الانتخابات النيابية. 
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