الحريري يلتقي جنبلاط مساء اليوم في بيت الوسط

يستقبل الرئيس سعد الحريري، عند الساعة 6 مساء اليوم، في بيت الوسط، رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، حيث سيتم التطرق إلى آخر التطورات السياسية على الساحة اللبنانية فضلاً عن ملف الانتخابات النيابية.