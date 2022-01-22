لبنان

توقف خدمة الانترنت في هذه المنطقة!

Lebanon 24
22-01-2022 | 04:20
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افادت مندوبة "لبنان 24"  نفاذ مادة المازوت داخل سنترالات اوجيروا في الضنية ما ادى الى توقف خدمة الانترنت في المنطقة.
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