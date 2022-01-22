اليونيفيل الإيطالية جهزت إسعاف بلدية يارون الحدودية

جهزت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، سيارة الإسعاف التابعة لبلدية يارون في قضاء بنت جبيل، في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ستيفانو لاغوريو، رئيس البلدية علي تحفة حسان الصغير، عدد من أعضاء المجلس البلدي وفاعليات المنطقة.وتندرج المبادرة ضمن سلسلة الخدمات والمشاريع التي ينفذها مكتب التعاون المدني العسكري الإيطالي للواء فريولي والذي يقود حاليا القطاع الغربي لليونيفيل لفائدة السكان المحليين في القرى الواقعة في نطاق عمله.وأشاد تحفة بالوحدة الإيطالية ودورها الإنساني، منوها بدور الجنرال لاغوريو في "انجاز المشروع الحيوي حيث منذ اللقاء الأول وعد بتقديم التجهيزات اللازمة لسيارة الإسعاف في البلدة وهي من أولويات البلدية حتى يتسنى إنقاذ ونقل المرضى وتحسين مستوى الخدمات الطبية للأهالي".وختم شاكرا للايطاليين الهبة وهي عربون وفاء من الكتيبة الإيطالية والشعب الإيطالي الصديق.وأعرب الجنرال لاغوريو عن سعادته لتقديم هذه الهبة "التي تسهم في تحسين الظروف الطبية للبلدة"، شاكرا لرئيس البلدية والاهالي حفاوة الاستقبال، ومنوها ب"الجهود المبذولة من قبل البلدية في خدمة السكان المحليين".