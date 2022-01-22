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لبنان
اتحاد بلديات الهرمل بحث في أوضاع الكهرباء في القضاء
Lebanon 24
22-01-2022
|
04:44
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إجتمع مجلس اتحاد بلديات الهرمل بكامل أعضائه، في حضور مدير قسم الهرمل في مؤسسة كهرباء لبنان للبحث بشأن أوضاع التيار الكهربائي في قضاء الهرمل وسبب أعطاله المتكررة وما يشهده من أعمال تخريب وسرقة ممنهجة للكابلات والمحطات.
وطالب القوى الأمنية والعسكرية بالقيام بواجباتها على هذا الصعيد، كونها الجهة الوحيدة المولجة بقمع تلك الإرتكابات، لأن السبب الرئيسي في تمادي تلك العصابات هو تقصير المعنيين بحماية الأملاك العامة وضمان مصالح المواطنين وتلكؤهم عن القيام بواجباتهم.
وأعلن المجلس أنه "ينتظر نتائج ملموسة على هذا الصعيد تؤدي لتوقيف أفراد تلك العصابات وإحالتهم للقضاء، وأنه في صدد مواجهة أي تقصير أو تلكؤ يحول دون تحقيق تلك الغاية".
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