طريق فنيدق - القموعة سالكة

أفاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع في أعالي عكار خالد ديب، أن "جرافات وزارة الأشغال العامة واتحاد بلديات جرد القيطع، أنجزت عملية جرف الثلوج وتوسيع طريق فنيدق - القموعة التي باتت سالكة على خطين". وأشار الى أن "مختلف الطرق الرئيسية التي تصل بلدات المنطقة وقراها ببعضها، باتت سالكة أيضا".ودعا السائقين ورواد المنطقة إلى "الحذر في أثناء القيادة، وعدم ركن السيارات على جوانب الطرقات، وإلى عدم سلوك الطرقات الجبلية ليلا وفجرا على ارتفاع 1000 متر وما فوق، نظرا إلى تكون الجليد نتيجة تدني درجات الحرارة".