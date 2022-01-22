لبنان

بعد إنحسار "هبة".. المنخفض الايسلاندي عائد وبقوة في هذا الموعد مع تخوف من خطورة الرياح الشرقية

Lebanon 24
22-01-2022 | 06:25
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كتب الاب ايلي خنيصر في تقريره اليومي حول حالة الطقس المرتقبة في لبنان، عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "منخفض جوي عاصف يضرب تركيا ينحرف تدريجياً نحو لبنان وسوريا وفلسطين اعتباراً من صباح يوم الاحد مصحوب برياح جنوبية غربية عاصفة تلامس سرعتها 95كم في الساعة المناطق الشمالية، و85كم في الساعة المناطق الوسطى والجنوبية في لبنان،
بالمقابل تُحيط منطقة الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، مناطق من الضغط المرتفع سوف تؤثر على حركة العاصفتين القادمتين على لبنان، من حيث توزيع الرطوبة ما سيؤثر سلباً على الهطولات والتراكمات بين المناطق اللبنانية وتفاوت درجات الحرارة.
فماذا في التفاصيل؟
تقوم لُحمةٌ بين الضغطين المرتفعين، بين السيبيري شرقاً والآزوري غرباً ويقابل هذا الوضع حركة المنخفض السوداني في افريقيا الذي سيمدد ضغطه المنخفض نحو شرق مصر  والبحر الاحمر وجبال تابوك شمال المملكة السعودية وسيناء ما يساهم بتدفّق الرياح الشمالية الباردة نحو المناطق المذكورة التي ستمر فوق لبنان وسوريا وفلسطين والاردن.
 
المنخفض الايسلاندي
يعود المنخفض الايسلاندي ويتمركز يوم الاحد فوق غرب روسيا ليسقط نحو موسكو والبحر الاسود يوم الاثنين ويمد مناطق الشرق الاوسط بالرياح القطبية الجليدية الامر الذي سيؤثر على المنخفضات التي ستضرب لبنان حتى نهاية الشهر ويحوّلها الى عواصف ثلجية.
تضرب العاصفة الاولى بمدة 36 ساعة تقريبا لبنان وتتزامن مع دخول الجبهة القطبية الاولى، وتنحسر مساء الاثنين.
تهبّ الرياح الشرقية ليل الاثنين وفجر الثلاثاء وترتفع درجات الحرارة بمعدّل 3 درجات وتنحسر الامطار بنسبة 80% عن المنطقة الى ان يقترب منخفض جديد قادم من اليونان وكرواتيا يبدأ تأثيره على لبنان اعتباراً من فجر الاربعاء برياح جنوبية غربية تلامس 80-90 كم في الساعة وتتراجع سرعتها قبل ظهر الاربعاء حين تنقلب الى شمالية غربية.
يتحوّل منخفض اليونان الثاني الى عاصفة ثلجية صباح الاربعاء مع دخول الجبهة القطبية الثانية والتي ستستمر حتى يوم السبت المقبل،
معدل الهطولات في العاصفة الاولى:
الساحل: 40-70مم
الجبال الغربية 30-40مم
البقاع الوسط والغربي والهرمل وعكار: 25-35مم
البقاع الشرقي وبعلبك: 9-15مم
سواحل فلسطين: 20-30مم
تتساقط صباح الأحد امطار متفرقة وتصبح غزيرة مع تقدم الساعات.
تتساقط الثلوج صباح الأحد على ارتفاع 1600 وتتدنى بسرعة نحو 1000 متر ليبدأ تأثيرها بين ساعات الظهيرة وبعد الظهر على المرتفعات 700-800 متر، وتلامس الثلوج 600 متر مساء الاحد ويوم الاثنين وحيث تكون الرياح ناشطة ستغيب التراكمات الثلجية بسبب تراجع نسبة الرطوبة، لكن التراكمات الملحوظة ستبدو واضحة فوق 850متراً (في المناطق التي لن تشهد نشاطاً في سرعة الرياح).
درجات الحرارة 
الحرارة على الساحل ليوم الاحد: 13 درجة  نهاراً و 07 ليلاً  
في البقاع: 04 درجة نهاراً و -2 ليلا
على الجبال 1200 متر: 04  نهاراً و -02 ليلاً
على الجبال 2000 متر: -3 نهاراً و -9 ليلا
الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 35 و 95 كم في الساعة.
الضغط الجوّي: 1015hpa
الرطوبة: 60 الى 80%
المصدر: "رصد" لبنان 24
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