عز الدين: مشروع الموازنة سينعكس رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد





وتحدثت النائب عز الدين عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن بالإضافة الى الأزمة التربوية التي تتطلب اجراءات سريعة تنصف الاساتذة خاصة في قطاع التعليم الرسمي بما يضمن عودة الطلاب الى مدارسهم في اسرع وقت ممكن. زارت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عز الدين مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله في دار الإفتاء الجعفري في صور، رافقها المسؤول الإعلامي لإقليم جبل عامل في حركة أمل علوان شرف الدين.وتحدثت النائب عز الدين عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن بالإضافة الى الأزمة التربوية التي تتطلب اجراءات سريعة تنصف الاساتذة خاصة في قطاع التعليم الرسمي بما يضمن عودة الطلاب الى مدارسهم في اسرع وقت ممكن.

ورحّبت عز الدين بعودة اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكدة أن مشروع الموازنة سينعكس رؤية اقتصادية تؤسس لنموذج اقتصادي جديد يقوم على الانتاج وتنويع الخيارات.

وأضاءت عز الدين على مشكلة تأمين الادوية في المراكز الصحية الاولية في منطقة صور، مؤكدة أنها ستلتقي وزير الصحة فراس الأبيض قريباً لتسليمه التقرير الذي يتضمن حاجات هذه المراكز، كما ستتابع الموضوع مع الجمعيات المانحة ذات الصلة.