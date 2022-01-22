بشأن الحريري.. هذا ما يريده "الإشتراكي"

أكد أمين السر العام في الحزب "التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر أن الحزب "يدفع باتجاه عدم انكفاء الرئيس سعد الحريري"، مؤكداً أن "الانتخابات حاصلة وموقفنا ثابت بمشاركتنا فيها".

وفي حديث عبر قناة الـ"OTV"، قال ناصر: " فلننتظر نتيجة لقاء الرئيس الحريري ورئيس التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الليلة، لكن الاكيد ان امكان خروج المستقبل سيكون له تأثير على المعادلة السياسية في البلاد".

وأردف: "المحسوم حتى اللحظة ان الحريري لن يترشح للانتخابات لكن النقاش اليوم هو كيف يمكن خوض استحقاق الانتخابات كمكون سني في البلاد".

يُشار إلى أن الحريري سيلتقي جنبلاط، عند الساعة 6 مساء اليوم، في بيت الوسط.



