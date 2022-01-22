خدمة الإنترنت والاتصالات "معدومة" في الكورة... والأهالي يشتكون

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن سكان منطقة الكورة يشكون من غياب خدمة الانترت ال 4G التابعة لشركة Alfa عن الهواتف منذ صباح اليوم الباكر، إضافة إلى إيجاد صعوبة بإجراء المكالمات الهاتفية اذ وصلت الخدمة الى "العدم" بحسب ما أفاد الاهالي.