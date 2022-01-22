لبنان

حادث سير في صيدا يتسبب بزحمة سير خانقة

Lebanon 24
22-01-2022 | 08:16
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وقع حادث سير منذ بعض الوقت أمام فرن العربي في صيدا بين سيارة من نوع نيسان وسيارة مرسِيدس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المكان فيما لم يفد عن وقوع إصابات حتى اللحظة.
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