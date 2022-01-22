حادث سير في صيدا يتسبب بزحمة سير خانقة

وقع حادث سير منذ بعض الوقت أمام فرن العربي في صيدا بين سيارة من نوع نيسان وسيارة مرسِيدس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المكان فيما لم يفد عن وقوع إصابات حتى اللحظة.