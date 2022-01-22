انقطاع الكهرباء وإرسال الخلوي في الهرمل منذ اكثر من يومين

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن انقطاع إرسال شبكة الخلوي alfa عن مدينة الهرمل وقرى القضاء كافة، كما الكهرباء التي ما تزال مقطوعة منذ أكثر من يومين، ما أثار استياء المواطنين.