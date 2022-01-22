لبنان

انقطاع الكهرباء وإرسال الخلوي في الهرمل منذ اكثر من يومين

Lebanon 24
22-01-2022 | 08:35
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن انقطاع إرسال شبكة الخلوي alfa عن مدينة الهرمل وقرى القضاء كافة، كما الكهرباء التي ما تزال مقطوعة منذ أكثر من يومين، ما أثار استياء المواطنين.
المصدر: الوكالة الوطنية
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