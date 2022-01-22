مستشفى رفيق الحريري: 24 حالة حرجة بكورونا

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، وجود 24 حالة حرجة لديه.وجاء في التقرير:- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19: Pfizer: 750- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 470- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 47- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 6- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1529- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 3- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 24- حالات وفاة: 0وأشار الى أن "مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة".