لبنان

قوى الامن: توقيف ايراني في هذه المنطقة

Lebanon 24
22-01-2022 | 09:06
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
 
"بتاريخ 12/1/2022، ادعى أحد المواطنين أن مجهولا أجنبي الجنسية، أقدم على الدخول الى محله المعد لتحويل الأموال، وبيع الهواتف الخليوية في محلة عاليه، وأقدم على سرقة مبلغ 1000 دولار اميركي بطريقة احتيالية، وفر إلى جهة مجهولة.
على الفور باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى ش. خ. (مواليد العام 1970، إيراني الجنسية).
أعطيت الأوامر لدوريات الشعبة للعمل على تحديد مكان تواجده، وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء.
بتاريخ 14/1/2022، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من تحديد مكان تواجده في محلة عين المريسة، وأوقفته. بتفتيشه، ضبط بحوزته مبلغ مالي من عملات مختلفة. بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه لجهة تنفيذه عملية السرقة بطريقة احتيالية من المحل المذكور مستخدما خفة يديه.
أعيدت المسروقات إلى صاحبها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".
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