لبنان

الافران في هذه المنطقة الى الاقفال!

Lebanon 24
22-01-2022 | 09:11
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 اعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال ان "أزمة طحين خانقة تضرب الجنوب مجددا"، مشيرا الى ان "أفرانا ستقفل ابوابها وأخرى تعمل بنصف طاقتها او اقل وتتجه الى ايقاف انتاجها خلال الساعات المقبلة، والى ان متاجر الطحين المعروفة في الجنوب خلت من المادة والبعض الآخر يستنزف آخر مخزونه".
 
وقال رمال في تصريح: "الوضع أصبح لا يحتمل، استنزفنا كل مخزوننا بعد توقف المطاحن عن التسليم من منتصف الاسبوع، بسبب عدم توقيع مصرف لبنان على فتح اعتمادات جديدة للبواخر".
 
وناشد المسؤولين "تدارك هذه المسألة قبل ان يقع المحظور، وخصوصا ان القمح هو المادة الغذائية الأساسية للمواطن"، آملا من الرئيس نبيه بري "التدخل للأفراج عن اعتمادات القمح لدى مصرف لبنان".
المصدر: الوكالة الوطنية
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