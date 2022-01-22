انقطاع الإنترنت وإرسال "ألفا" في بعض بلدات قضاء مرجعيون

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون أن الاهالي في بعض بلدات قضاء مرجعيون كالخيام ودبين والقليعة وبرج الملوك، يشكون من انقطاع خدمة الإنترنت العائد لOgero وانقطاع شبه تام للإرسال العائد لشركة الخلوي alpha في المنطقة منذ يوم امس.