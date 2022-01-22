لبنان

انقطاع الإنترنت وإرسال "ألفا" في بعض بلدات قضاء مرجعيون

Lebanon 24
22-01-2022 | 09:25
A-
A+
Doc-P-910129-637784655882088338.png
Doc-P-910129-637784655882088338.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون أن الاهالي في بعض بلدات قضاء مرجعيون كالخيام ودبين والقليعة وبرج الملوك، يشكون من انقطاع خدمة الإنترنت العائد لOgero وانقطاع شبه تام للإرسال العائد لشركة الخلوي  alpha في المنطقة منذ يوم امس.
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
توقف خدمة الانترنت في هذه المنطقة!
lebanon 24
22/01/2022 18:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تسجلوا للقاح من دون الاتصال بالانترنت.. هذا ما أعلنته منصة Impact
lebanon 24
22/01/2022 18:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاقم ازمة انقطاع الانترنت عن هذه المنطقة.. والطلاب يناشدون وزير التربية التدخل
lebanon 24
22/01/2022 18:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سترفع اسعار التخابر الخلوي والانترنت؟
lebanon 24
22/01/2022 18:31:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مرجغيون

انترنت

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2022-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:15 | 2022-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:17 | 2022-01-22
11:14 | 2022-01-22
11:04 | 2022-01-22
10:59 | 2022-01-22
10:53 | 2022-01-22
10:32 | 2022-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website