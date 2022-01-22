لبنان

وزير الشؤون الاجتماعية زار كاريتاس في البقاع الأوسط

Lebanon 24
22-01-2022 | 09:50
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زار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار، مركز كاريتاس جديتا في إقليم البقاع الأوسط، في إطار مبادرة رابطة كاريتاس لمساعدة العائلات الراغبة في التسجيل على منصة "دعم" التي تمولها الوزارة.
 
بداية رحب رئيس الإقليم غسان نصار بحجار، منوها بدور الوزارة "وما تقوم به في هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الضيقة، من تقديم مساعدات شاملة من أجل بقاء اللبناني في أرضه، وخصوصا الشباب، لئلا يتحول لبنان معملا لإنتاج الشباب المثقف والجامعي وتصديره الى الخارج".
 
بدوره شكر وزير الشؤون الاجتماعية للقيمين على رابطة كاريتاس لبنان وإقليم البقاع الاوسط من رئيس وموظفين ومتطوعين، المبادرة من خلال مساعدة الراغبين في التسجيل على منصة "دعم"، وكذلك لشبيبة كاريتاس الخدمة المجانية التي يقومون بها وتبنيهم المبادرة.
 
وتستمر المبادرة في أقاليم كاريتاس حتى نهاية كانون الثاني الحالي.
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