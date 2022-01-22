لبنان

مع اقتراب وصول منخفض جوي جديد.. تحذير للبنانيين!

Lebanon 24
22-01-2022 | 10:20
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان الآتي:

مع قرب موعد وصول منخفض جوي جديد مساء اليوم، حيث تشير التقديرات أنه يحمل في جعبته أمطاراً غزيرة تترافق مع رياحٍ  قوية قد تصل سرعتها الى 100 كيلومتر في الساعة، يهيب فوج اطفاء مدينة بيروت بالمواطنين توخّي أقصى درجات الحذر خلال تنقّلاتهم والتنبه من الأمور التي تشكّل خطراً على السلامة العامة، الحاقاًب ما تضمنته بيناتنا السابقة بضرورة التبليغ عن أي حوادث قد تحصل جراء التداعيات المترافقة للعاصفة وذلك عبر رقم الطوارئ العائد لغرفة عمليات فوج الاطفاء (175) الموضوع بتصرف المواطنين في مدينة بيروت على 24/24 ساعة".
 
 
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