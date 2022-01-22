مسيرات سيارة تجوب شوارع بيروت دعما للحريري.. ونائب يشارك الجمهور (صور)

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المسيرات السيارة بدأت تجوب شوارع بيروت بشكل مكثف، دعما للرئيس سعد الحريري، وسط بث الاناشيد والاغاني والوطنية ورفع رايات تيار المستقبل.

كما شارك النائب نزيه نجم بالمسيرة التي خرجت في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، دعمًا للحريري.