وزير الخارجية الكويتي يصل إلى بيروت

وصل وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء اليوم إلى بيروت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد استقبل الصباح وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي والقائم بالأعمال في السفارة الكويتية المستشار عبد الله الشاهين والعميد هاني المنصور والعميد فهد السالم واركان السفارة الكويتية في لبنان.

ومن المقرر أن يلتقي الصباح هذا المساء، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، على أن يلتقي يوم غدٍ الأحد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.