تعميم لقائمقام حاصبيا لمواجهة العاصفتين الثلجيتين المرتقبتين

أصدر قائمقام حاصبيا رواد سلوم تعميماً رقمه 11/أ، توجه فيه الى فصيلة درك حاصبيا، فصيلة درك شبعا، بلديات واتحادات بلديات قضاء حاصبيا، مركز الصليب الأحمر اللبناني في حاصبيا، مركز زراعة حاصبيا، مركز الدفاع المدني في حاصبيا - شبعا - راشيا الفخار - الخلوات، مركز الخدمات الإنمائية في حاصبيا وفروعها، مركز الشؤون الإجتماعية في حاصبيا، مركز الوكالة الوطنية للاعلام في حاصبيا.

وجاء في التعميم:



"بما أن معطيات الأرصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني تشير إلى قرب وصول عاصفتين ثلجيتين شديدتي البرودة مترافقتين مع رياح قوية، العاصفة الأولى بدءا من صباح يوم الأحد الواقع فيه 23 الحالي وتستمر لغاية مساء يوم الإثنين، أما العاصفة الثانية فبدءا من صباح يوم الأربعاء الواقع فيه 26 وتستمر لغاية مساء السبت الواقع فيه 29، حيث من المتوقع أن تتساقط الثلوج ابتداء من ارتفاع 1000 متر وتتدنى لتلامس ارتفاع 700 متر وربما أقل.

لذلك، للتفضل بالإطلاع كل ضمن نطاق إختصاصه والبقاء على جهوزية تامة لمواجهة أي مستجد أو طارئ والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية النبطية الإقليمية وإتخاذ الإجراءات الإحتياطية والوقائية كافة، وبخاصة في القرى والبلدات الجبلية والحدودية للحؤول دون وقوع أي حادث او ضرر. كما ناشد القائمقام المواطنين توخي أعلى درجات الحيطة والحذر والتقيد بإرشادات وتعليمات الأجهزة الأمنية حفاظا على امنهم وسلامتهم".