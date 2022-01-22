عز الدين توضح.. ما نسب غير دقيق

أوضحت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، ان ما نسب اليها عبر "تويتر" حول مشروع الموازنة "غير دقيق".



وأضافت انها صرحت بعد زيارتها مفتي صور الشيخ حسن عبد الله حول "ضرورة ان يعكس مشروع الموازنة رؤية اقتصادية جديدة، ولم تقل انه سيعكس هذه الرؤية".