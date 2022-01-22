لبنان

بعد شكوى.. هذا مصير صائد الغزالين في الجنوب

Lebanon 24
22-01-2022 | 11:47
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بعد شكوى مقدمة من الناشطة البيئية غنوة نحفاوي إلى وحدة مكافحة الصيد الجائر APU (التابعة لمركز الشرق الاوسط للصيد المستدام MESHC وجمعية حماية الطبيعة في لبنان SPNL بالشراكة مع منظمة CABS الدولية لمكافحة ذبح الطيور)، تضمنت صورا موثقة وفيديو لعنصر من الجيش اصطاد غزالين في منطقة الجنوب، تحركت غرفة عمليات الوحدة من خلال اتصالاتها ومتابعتها مع قيادة الجيش بالتعاون مع السيدة كلودين عون، وتم توقيف العنصر وأحيل إلى التحقيق.
اشارة الى أنها ليست المرة الأولى التي يدخل فيها الغزال إلى الجنوب من جهة فلسطين، وهذا الغزال محمي دولياً.
 
 
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