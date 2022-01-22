لبنان

14 حالة وفاة بـ"كورونا" في لبنان اليوم.. كم بلغ عدد الاصابات؟

Lebanon 24
22-01-2022 | 11:49
A-
A+
Doc-P-910162-637784743091321329.jpg
Doc-P-910162-637784743091321329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5596 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للاصابات الى 858848 و14 حالة وفاة.

مواضيع ذات صلة
15 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
23/01/2022 18:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
16 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟ (صورة)
lebanon 24
23/01/2022 18:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسّس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي وزادت من حدّتها أزمة تفشي كورونا يتطلع دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته
lebanon 24
23/01/2022 18:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24
17 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
23/01/2022 18:35:17 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-01-23
11:11 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:40 | 2022-01-23
10:25 | 2022-01-23
10:22 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website