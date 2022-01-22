لبنان

إصابة مواطن بجروح إثر انفجار جسم مشبوه في عيتا الشعب

Lebanon 24
22-01-2022 | 11:57
A-
A+
Doc-P-910165-637784756096720003.jpg
Doc-P-910165-637784756096720003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب مواطنٌ لبناني بجروح إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي جنوب غرب بلدة عيتا الشعب.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد نقل الجريح إلى إحدى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم. 

مواضيع ذات صلة
مفاجأة عن سعر شوكولا "الأونيكا" اللبنانية.. صورة تكشف الأمر
lebanon 24
23/01/2022 18:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة بإطلالة مثيرة مع حبيبها الوسيم... ظهرت معه بـ"كروب توب"! (صورة)
lebanon 24
23/01/2022 18:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام وحرق إطارات أمام مصرف لبنان
lebanon 24
23/01/2022 18:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مجموعة من المواطنين يعتصمون أمام مصرف لبنان
lebanon 24
23/01/2022 18:35:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عيتا الشعب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-01-23
11:11 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:40 | 2022-01-23
10:25 | 2022-01-23
10:22 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website