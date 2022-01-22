أزمة طحين في الجنوب.. لا خبز اعتباراً من الاسبوع المقبل

أعلن وكيل الطحين التاج في صيدا والجنوب حسن عز الدين نفاد مخزون الطحين بسبب عدم استلامه من المطاحن، مشيراً الى أن هذه الأزمة مردها الى عدم فتح اعتمادات جديدة بمصرف لبنان.وأكد عز الدين في حديث لـ"لبنان 24" أن أزمة طحين خانقة تضرب الجنوب مجدداً والأفران تتجه إلى إيقاف الانتاج خلال الساعات المقبلة.