لبنان

بو حبيب بعد لقائه نظيره الكويتي: ما يجمعنا بالكويت هو الكثير

Lebanon 24
22-01-2022 | 12:41
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قال وزير خارجية لبنان عبدالله بو حبيب في خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح: يسعدني ويشرفني أن ارحّب بمعالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصبّاح وزير خارجية دولة الكويت، دولة الاعتدال والانفتاح والتواصل. نقدّر ونثمن عاليا حكمة الكويت ودورها الجامع ونشد على أياديكم لبناء المزيد من مساحات الحوار والتلاقي في العالم العربي. لقد اثبتت التجارب أن دور الكويت قيمة مضافة في عمقنا ووجداننا العربي الذي نتمسك ونعتز به في اطار تنّوعنا اللبناني وخصوصية نموذجنا. للكويت صولات وجولات في مد جسور الحوار بين الاخوة العرب، ولبنان مدرك لأهمية هذا الدور ويعوّل عليه، ولم يكن وليد صدفة الموقف اللبناني الثابت بالوقوف الى جانب الكويت واهلها في أثناء الغزو عام 1990  بل هو قناعة راسخة لدينا بأن الكويت الكبيرة بدورها حاجة ومصلحة للعرب جميعا. ما يجمعنا بالكويت الكثير ونعتز بشكل خاص بالجالية اللبنانية المقيمة لديكم حيث كانت ولا تزال موضع ترحيب وتقدير من قبلكم .اجدد الترحيب بكم في بيتكم الثاني لبنان ، واترك الكلمة لمعاليكم.
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