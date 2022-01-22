أول تصريح للحريري بعد عودته الأخيرة إلى لبنان.. هذا ما قاله

قال الرئيس سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين في بيت الوسط: ""بعض المرات لازم الواحد يخطي خطوة لورا ليرجع يتقدم الى الامام".

ويعتبر هذا التصريح هو الأول للحريري بعد عودته إلى لبنان يوم الخميس الماضي، وهو يأتي وسط حديث عن إمكانية انكفائه عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.

وكان الحريري استقبل، مساء اليوم في بيت الوسط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يرافقه رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري.

وتناول اللقاء التداول في موضوع الانتخابات النيابية المقبلة وآخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة.

كذلك، ذكرت قناة "الجديد" أن الحريري التقى اليوم بالمعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل في بيت الوسط.