هذا ما دار في كواليس لقاء بيت الوسط بين الحريري وجنبلاط

أفادت قناة الجديد ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يستطع إقناع الرئيس سعد الحريري وهو مصّر على موقفه بالانكفاء عن المشاركة في الانتخابات وسيشرح موقفه الاثنين المقبل.وأكدت "الجديد" أن جنبلاط كان حريصاً في خلال الاجتماع على مشاركة الحريري في الانتخابات حفاظا على التوازنات واتفاق الطائف ولما يمثله وتيار المستقبل في الساحة السنية والوطنية لكنه لم يستطع اقناعه بوجهة نظره.