فيديو نادر من الأرز قبل 50 عاماً.. شاهدوا لبنان خلال الزمن الجميل!

نشرت صفحة "old beirut lebanon" مقطع فيديو قديم جداً ونادر من منطقة الأرز في لبنان، حيث وثق أنشطة التزلج التي كانت تقام هناك.

ويعود الفيديو إلى العام 1973، وقد أظهر صوّر الحياة السياحية التي كان يشهدها لبنان خصوصاً في موسم الشتاء والثلج.