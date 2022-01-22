في طرابلس.. رصاصاتٌ تطالُ صالون حلاقة!

أقدم مجهولون في منطقة مشروع محرم - طرابلس، مساء اليوم، على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه صالون حلاقة عائد للمدعو "ز.ص.".

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، لم يسفر الحادث عن سقوط إصابات، فيما فرّ مطلقو النار إلى جهة مجهولة.