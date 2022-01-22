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لبنان
عن طريق الخطأ.. رصاصة تصيبُ رجُلاً في التبانة
Lebanon 24
22-01-2022
|
16:13
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أصيبَ المدعو "أ.ع." عن طريق الخطأ بطلق ناريّ في قدمه أثناء لهوه بمسدس حربي في محلة التبانة - طرابلس.
ووفقاً لمندوبة
"لبنان24"
في الشمال، فقد نُقل المصاب إلى المستشفى الإسلامي للعلاج، وقد وُصفته حالته بالمُسقرة.
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