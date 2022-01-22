عن طريق الخطأ.. رصاصة تصيبُ رجُلاً في التبانة

أصيبَ المدعو "أ.ع." عن طريق الخطأ بطلق ناريّ في قدمه أثناء لهوه بمسدس حربي في محلة التبانة - طرابلس.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد نُقل المصاب إلى المستشفى الإسلامي للعلاج، وقد وُصفته حالته بالمُسقرة.