لبنان

خللٌ يطال الشبكة الكهربائية.. هذا ما حصل مساء اليوم

Lebanon 24
22-01-2022 | 15:27
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قام عددٌ من أهالي منطقتي عرمون و بشامون بالدخول الى محطة عرمون، مساء اليوم، حيث عمدوا إلى فتح قاطع الجيّة 150، مما تسبب بخلل في الشبكة الكهربائية.
و قام بعض الشبان بالدخول الى غرفة الحمايات في المحطة و العبث بمحتوياتها مما أدى إلى تعطيل 12 مخرجاً يغذي مناطق عرمون بشامون خلدة والشويفات و ضواحيها.
وبسبب ما حصل، فإنّ كل المخارج التي تتغذى من محطة عرمون حُرمت من التغذية الكهربائية إلى حين إصلاح الأعطال.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد جرى إبلاغ القوى الأمنية بالأمر، وحضرت على حرم المحطة بعد مغادرة الأهالي. 
 
 
 
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