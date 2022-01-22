لبنان

وزير العدل من بغداد: سيتم تبادل خبرات قضائية بين لبنان والعراق

Lebanon 24
22-01-2022 | 15:07
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وصل وزير العدل اللبناني هنري خوري الى بغداد، وكان في استقباله وزير العدل العراقي القاضي سالار عبد الستار محمد ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي مسلم متعب ورئيسا محكمتي استئناف الرصافة والكرخ وعدد من المدراء العامين ".

وأعرب خوري عن سعادته بزيارته الأولى إلى العراق، فيما أشار إلى أنه سيناقش بعض المشتركات القضائية بين بغداد وبيروت.

وقال في حديث لـ السومرية نيوز: "شرف كبير ان ازور بلدي الثاني المتمثل ب‍العراق، هذه اول زيارة لي إلى بلاد الرافدين".

واعتبر خوري أنّ "القضاء العربي يعتبر جسماً واحداً"، مشيراً إلى أنه "سيتم تبادل الخبرات القضائية بين بغداد وبيروت، بما يحقق الاستفادة للجانبين".

وأردف: "سنناقش في بغداد قرارات عدة، بينها قرار مجلس وزراء العدل العرب الذي صدر في 6 كانون الثاني الحالي".

وكان الخوري شارك في الدورة الـ 37 ل‍مجلس وزراء العدل العرب المنعقدة في القاهرة، في الأسبوع الأول من 2022، ومن أبرز البنود التي تناولتها الدورة، بند الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وتمويل الارهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وبند مساعدة اللاجئين في المنطقة العربية.

أما البند الثاني عشر من جدول اعمال الدورة، فقد بحث في دعم صندوق القضاء اللبناني الخاص بالصحة والتعليم، وتمت الموافقة على تبني وتعميم الكتاب الموجه في هذا الخصوص من وزير العدل اللبناني الى المجلس التنفيذي ل‍مجلس وزراء العدل العرب وتم التصويت عليه.

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