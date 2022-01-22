لبنان

خوري التقى الرئيس العراقي وتناولا العلاقات الثنائية بين البلدين

Lebanon 24
22-01-2022 | 16:50
A-
A+
Doc-P-910218-637784898614165849.png
Doc-P-910218-637784898614165849.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس جمهورية العراق الدكتور برهم صالح، اليوم في قصر السلام ببغداد، وزير العدل اللبناني هنري خوري.
 
وفي مستهل اللقاء، نقل خوري تحيات الرئيس اللبناني ميشال عون، إلى الرئيس صالح، فيما حمّل الرئيس العراقي، الوزير خوري، تحياته إلى الرئيس عون، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

وأشار إلى أن "اللقاء أكّد أهمية العلاقات العراقية اللبنانية وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين، والتعاون والتنسيق في المجالين القضائي والقانوني، ودعم كلّ ما من شأنه خدمة المصالح المشتركة للشعبين."

وثمّن الوزير خوري، "موقف العراق الداعم للشعب اللبناني، ووقوف العراق إلى جانب لبنان في مختلف الأزمات والتحديات"، مؤكداً التزام لبنان بأمن العراق واستقراره وإعادته لدوره المحوري ودعم جهوده الرامية لإرساء السلام في المنطقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-01-23
11:29 | 2022-01-23
11:11 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:40 | 2022-01-23
10:25 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website