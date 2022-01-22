لبنان

لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية

Lebanon 24
22-01-2022 | 18:15
A-
A+
Doc-P-910235-637784974022828550.jpeg
Doc-P-910235-637784974022828550.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مصادر وزارية لـ"السياسة" أن "زيارة الوزير أحمد الناصر الصباح إلى بيروت، بالغة الأهمية، وهي مصدر تقدير كبير من جانب المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني الذين يقدرون للكويت، وقوفها الدائم إلى جانب بلدنا"، مشيرة إلى أن "لبنان سيؤكد للضيف الكويتي العزيز، حرصه على أفضل العلاقات وأمتنها مع الكويت والدول الخليجية، وأنه يريد فتح صفحة جديدة في العلاقات".
(السياسة الكويتية)
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2022-01-23
11:29 | 2022-01-23
11:11 | 2022-01-23
11:00 | 2022-01-23
10:40 | 2022-01-23
10:25 | 2022-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website