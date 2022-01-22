لبنان حريص على أفضل العلاقات مع الدول الخليجية

أكدت مصادر وزارية لـ"السياسة" أن "زيارة الوزير أحمد الناصر الصباح إلى بيروت، بالغة الأهمية، وهي مصدر تقدير كبير من جانب المسؤولين اللبنانيين والشعب اللبناني الذين يقدرون للكويت، وقوفها الدائم إلى جانب بلدنا"، مشيرة إلى أن "لبنان سيؤكد للضيف الكويتي العزيز، حرصه على أفضل العلاقات وأمتنها مع الكويت والدول الخليجية، وأنه يريد فتح صفحة جديدة في العلاقات".(السياسة الكويتية)