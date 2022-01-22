لبنان

حمادة ل"السياسة": الكويت حريصة على استقرار لبنان

Lebanon 24
22-01-2022 | 18:20
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قال النائب المستقيل مروان حمادة لـ"السياسة" الكويتية أن "زيارة وزير الخارجية الكويتي الى لبنان هي لتأكيد الحرص الكويتي على الاستقرار في لبنان، وعلى استمرار الدعم للبنان، شعباً ومؤسسات، ولإظهار وقوف الكويت إلى جانب لبنان في السراء والضراء، دون التدخل في شؤونه"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة، تمثل أيضاً التفاتة كويتية مقدرة جداً تجاه لبنان، عدا عن كونها تذكيراً بالاهتمام العربي تجاه لبنان، عشية الاستحقاقات التي ينتظرها لبنان".
المصدر: السياسة الكويتية
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