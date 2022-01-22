المولوي ل"السياسة": لا تجوز الإساءة لمن قدّم الدعم للبنان في أحلك الظروف

أعرب وزير الداخلية القاضي بسام المولوي، عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية اللبنانية ـ الكويتية، مؤكدا انه "لن يسمح بأي تهديد أمني للكويت أو السعودية أو أي دولة خليجية أو عربية، مشددا على انه "لا تجوز الإساءة لمن قدم الخير للبنان في أحلك الظروف وفي أوقات السلم".وقال لـ"السياسة" الكويتية التي زارته في مكتبه في وزارة الداخلية: "سأكون سعيداً بزيارة الكويت ولقاء قادتها الأبطال"، لافتا الى انه "اشرف على التنسيق الأمني بين البلدين ولن يدّخر وسعاً لمنع الأذى عن الشعبين".وأكد ان "عمل الأجهزة الأمنية دقيق في كشف تهريب المخدرات وأكثرها من خارج الحدود.. وما يهمني حماية الأمن المجتمعي العربي"وفيما لم يخف الوزير مولوي حرصه على تعزيز الوضع الأمني بالبلد، قبل أشهر قليلة من موعد إجراء الانتخابات النيابية المقررة في منتصف أيار المقبل، اعتبر أن "من أبرز مهامه في الوزارة، السعي من أجل تحسين علاقات لبنان بالدول الخليجية التي لم تقصر يوماً في الوقوف إلى جانب بلده لإخراجه من أزماته".وفي حين رأى ان "لبنان أضاع فرصاً كثيرة لإحداث خرق في جدار العلاقات مع الدول الخليجية"، أكد ان "العلاقة بين لبنان والخليج نؤمن بها وملتزمون الشرعية العربية".وأضاف: "ممنوع بالقانون أن يكون لبنان مصدراً لأي أذى يطال الدول العربية..ولن أقبل بتعكير علاقاتنا مع الأشقاء الخليجيين"، لافتا الى انه "اتخذ كل التدابير اللازمة بشأن اجتماعي جمعية الوفاق البحرينية والمعارضة في الجزيرة العربية".وتقدّم بأسمى آيات التقدير لقادة الدول الخليجية، مؤكدا ان “"كرامتهم وشعوبهم من كرامة الشعب اللبناني".