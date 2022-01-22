عدم الترشح للانتخابات يقرع تفكير باسيل؟!

كتبت" الانباء" الكويتية:

بدأ خيار الآخرين العزوف عن الترشح للانتخابات يقرع أبواب تفكير رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، انطلاقا من قناعة مستجدة لديه بأن رئيس التيار يستطيع ان يرأس كتلة تياره النيابية، دون ان يكون نائبا، أسوة بوليد جنبلاط وسليمان فرنجية وحتى سمير جعجع، وبما ان حالته الشعبية لم تعد كما كانت عام 2018، خصوصا بعدما اصبح معاقبا أميركيا، فإنه يخشى ألا يفوز في الانتخابات المقبلة، أو ان يفوز بشق النفس، الأمر الذي يؤثر سلفا على طموحاته الرئاسية، لذا يصبح العزوف أفضل، وبدلا من ان يكون نائبا قد يصبح صانعا للنواب".اضافت" ثمة مراجع سياسية تخشى ان يكون وراء هروب الأقطاب من خوض الانتخابات النيابية قطبة مخفية، تتمثل بتطيير الانتخابات، وبالتالي بقاء القديم على قدمه، ان عصر الخرافة يتجدد".